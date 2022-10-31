В этом месяце Шарташ может отпраздновать своё 300-летие
Общество
Фото: ВК-сообщество «Клуб знатоков Шарташа и Шарташских дач» / vk.com/shartashdomotdykha
Первое из известных задокументированных упоминаний посёлка Шарташ относится к ноябрю 1722-го года. Таким образом, в этом году можно отметить 300-летний юбилей этого населённого пункта.
О первом появлении Шарташа в письменных источниках напомнило ВК-сообщество «Клуб знатоков Шарташа и Шарташских дач». Здесь на днях опубликовали скан страницы из дореволюционного издания (ещё с «ятями»), на которой можно прочесть следующие строки из статьи краеведа Чупина «Полуторастолетие Екатеринбурга»: «В 6 верстах к северо-востоку от Екатеринбурга находится озеро Шарташ. Когда началось строительство Екатеринбурга, при этом озере уже существовал небольшой посёлок, о котором в архивных делах в первый раз упоминается в ноябре 1722-го года, именно в это время было подано в Уктусскую Канцелярию Горнаго Начальства прошение от шарташских новопоселян Никиты Фёдорова и Вас. Никифорова».
Само прошение, датированное ноябрём 1722-го года, наверное, уже не найти. Но и такое косвенное свидетельство можно считать веским поводом поздравить жителей Шарташа с солидным юбилеем бывшего посёлка, который давно перерос в микрорайон Екатеринбурга. Впрочем, существует версия, что посёлок Шарташ возник не позднее 1672-го года, то есть, может отмечать ещё более солидную дату.
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