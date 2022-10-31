Екатеринбург занял третье место в списке самых шумных городов России
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург вновь оказался в лидерах по уровню шума среди российских городов.
Данными о наиболее неблагополучных с точки зрения шумового загрязнения городах поделился с RT замруководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.
По словам Гуськова, главным источником шума в городах является автотранспорт, и Екатеринбург среди городов, где наиболее остро стоит проблема транспортного шума, идёт сразу вслед за Москвой и Санкт-Петербургом. К городам с наиболее высоким уровнем шума Гуськов также отнёс Липецк и Тюмень. К самым «тихим» регионам он причислил Камчатский край, Карачаево-Черкесию и Калмыкию.
Четыре года назад аналогичное исследование проводило Минприроды России – и оно пришло к аналогичным выводам: согласно докладу министерства, Екатеринбург занял третье место в России по уровню шумового загрязнения после Москвы и Санкт-Петербурга, следом за уральской столицей тогда расположились Красноярск и Ростов-на-Дону.
Основным источников шума в городах, по данным Минприроды – так же как и по данным Роспотребнадзора, является транспорт – уровень шума от него часто превышает допустимый норматив в 50 децибел. По словам спецпилистов, это неблагоприятно действует на здоровье. В числе негативных признаков повышенного шума в городах – развитие нервно-психических расстройств и болезней системы кровообращения.
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