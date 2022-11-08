В столице Урала на четыре часа задержали рейс в Сочи
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на четыре часа задержали рейс в Сочи из-за неполадок с компьютерной техникой. В итоге пассажиров отправили на других самолётах.
По данным портала E1.RU, борт «Уральский авиалиний» должен был вылететь в 09.05, но рейс несколько раз переносили. Сначала на 09.40, затем на 10.30, на 11.00. После 11.15 пассажиров пустили в самолёт, где они просидели там почти полтора часа. Тогда экипаж сообщил о неполадках на борту и людей отправили в другой самолёт, который вылетел только в 13.39.
Он оказался меньше, предыдущего, поэтому часть пассажиров пересадили на другой рейс. Об этом изданию сообщили в «Уральских авиалиниях», добавив, что никаких неудобств из-за этого не возникло.
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