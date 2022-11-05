Дерущимися людьми в ОВД Асбеста оказались полицейские
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Следственное управление СКР по Свердловской области в ходе проверки инцидента с дракой в ОВД Асбеста сообщило, что участниками потасовки были сотрудники полиции.
Напомним, что видео с дракой в ОВД Асбеста ранее попало в СМИ.
Как стало теперь известно из ответа свердловского СК депутату ЗакСО Алексею Свалову, на видео были запечатлены эксперт и заместитель командира мобильного взвода отдельной роты ППСП ОМВД «Асбестовский».
Причиной конфликта между полицейскими, по выводам следственного комитета, стало недовольство замкомвзвода работой эксперта. Также в ведомстве уверены, что потасовка не была сопряжена с воспрепятствованием законной деятельности сотрудника правоохранительных органов. Другими словами, последствий в виде уголовных дел может не быть.
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