Улицу Степана Разина на два месяца перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Перекрытие связано с реконструкцией улицы Степана Разина. Ограничения будут действовать с 19 ноября 2022 года по 15 января 2023 года.
Объехать закрытый участок можно будет по улице 8 Марта. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» 10 и 11 ноября будет ограничено движение
07 ноября 2022
07 ноября 2022