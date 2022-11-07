Улицу Степана Разина на два месяца перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на два месяца закроют движение транспорта по улице Степана Разина. Речь идет об участке от Народной Воли до дома №6 на Степана Разина.Перекрытие связано с реконструкцией улицы Степана Разина. Ограничения будут действовать с 19 ноября 2022 года по 15 января 2023 года.Объехать закрытый участок можно будет по улице 8 Марта. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.