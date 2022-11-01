В Свердловской области зафиксирован первый в сезоне случай гриппа

17.54 Понедельник, 7 ноября 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарегистрировали первый в этом сезоне случай заболевания гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За минувшую неделю в регионе зафиксировано 23 790 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 19%, но выше среднего многолетнего уровня на 2,1%.

Также в области выявлен первый в сезоне вирус гриппа – грипп В. Заболевшая приехала в Екатеринбург из Казахстана.

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Краснотурьинск, Артинский и Туринский городские округа, Богданович и Сухой Лог. На Екатеринбург приходится 11 276 случаев заболевания.

Кроме того, за неделю, по предварительным диагнозам, в области зарегистрировано 484 случая внебольничных пневмоний. Из них в Екатеринбурге – 177 случаев болезни.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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