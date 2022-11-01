В Свердловской области зафиксирован первый в сезоне случай гриппа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зарегистрировали первый в этом сезоне случай заболевания гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.За минувшую неделю в регионе зафиксировано 23 790 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 19%, но выше среднего многолетнего уровня на 2,1%.Также в области выявлен первый в сезоне вирус гриппа – грипп В. Заболевшая приехала в Екатеринбург из Казахстана.Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Краснотурьинск, Артинский и Туринский городские округа, Богданович и Сухой Лог. На Екатеринбург приходится 11 276 случаев заболевания.Кроме того, за неделю, по предварительным диагнозам, в области зарегистрировано 484 случая внебольничных пневмоний. Из них в Екатеринбурге – 177 случаев болезни.