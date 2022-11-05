Первый проекционный пешеходный переход появился в Екатеринбурге
Общество
Фото предоставлено МБУ «Центр организации дорожного движения»
Директор МБУ «Центр организации дорожного движения» Данил Меркулов рассказал, что данная технология впервые применена в Екатеринбурге. Проекторы установили пока на три месяца – поставщик предоставил их бесплатно.
«В зависимости от того, как они покажут себя при эксплуатации, примем решение о дальнейшем внедрении технологии», – отметил Меркулов.
По словам Данила Меркулова, в случае хороших результатов оборудование установят на перекрестках Чапаева – Большакова (переход через Большакова), 8 Марта – Циолковского (переход через Циолковского) и на переходе около дома №9 на улице Гражданской.
Руководитель проектов Екатеринбургского центра развития предпринимательства и инициатор запуска световых переходов Евгений Морозов отметил, что главное преимущество проекционной «зебры» заключается в том, что разметка видна при любой погоде и недостаточном освещении. Человек, который идет по световому переходу вечером или ночью, становится заметнее, так как на него попадают лучи светодиодного проектора.
Как отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, проецируемый пешеходный переход не заменяет обычный, а только дополняет, делая его более эффективным.
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