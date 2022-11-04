В Свердловской области коронавирусом заболели еще 390 человек
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
Госпитализировано 12 пациентов. По выздоровлению выписали 162 свердловчан. Общее число вылечившихся – 531 318.
Зафиксирован один летальных исход. Всего в регионе от коронавируса умерли 10 859 человек.
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