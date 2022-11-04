В Свердловской области коронавирусом заболели еще 390 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 390 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 547 317 случаев COVID-19.Госпитализировано 12 пациентов. По выздоровлению выписали 162 свердловчан. Общее число вылечившихся – 531 318.Зафиксирован один летальных исход. Всего в регионе от коронавируса умерли 10 859 человек.