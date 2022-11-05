Для счастья среднестатистическому жителю уральской столице нужно 200 тысяч в месяц
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Самые высокие запросы оказались у москвичей, им для счастья необходимо 250 тысяч в месяц. На втором месте оказался Ростов-на-Дону, его жители в среднем хотели бы получать 205 тысяч. Во Владивостоке, Красноярске и Тюмени, как и в Екатеринбурге, цена счастья составила 200 тысяч рублей.
Более скромные запросы оказались в Санкт-Петербурге, где горожанам нужно 197 тысяч рублей для счастья, и в Хабаровске с Новосибирском – там средняя цена счастья 195 тысяч. Самые скромные притязания среди мегополисов у жителей Оренбурга (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевска (155 тысяч).
Напомним, в предыдущем исследовании специалисты «SuperJob» рассказали о том, что практически каждый второй екатеринбуржец хотел бы уехать из России, если бы у него была такая возможность.
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