«Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 57% против 48% соответственно», – отметили в «SuperJob».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Практически каждый второй екатеринбуржец хотел бы уехать из России, если бы у него была такая возможность. Такие данные привели специалисты сервиса по поиску работы «SuperJob».В пресс-службе сервиса утверждают, что лишь 52% экономически активных жителей уральской столицы не стали бы уезжать из страны.Из тех, кто хотел бы переехать в другую страну, по 6% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 2% опрошенных предпочли бы переехать в Австралию, Канаду, Турцию и Швейцарию.Подчеркивается, что вопрос проводили с 26 по 28 октября 2022 года.