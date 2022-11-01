Каждый второй екатеринбуржец хотел бы уехать из России

14.31 Суббота, 5 ноября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Практически каждый второй екатеринбуржец хотел бы уехать из России, если бы у него была такая возможность. Такие данные привели специалисты сервиса по поиску работы «SuperJob».

В пресс-службе сервиса утверждают, что лишь 52% экономически активных жителей уральской столицы не стали бы уезжать из страны.

«Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 57% против 48% соответственно», – отметили в «SuperJob».


Из тех, кто хотел бы переехать в другую страну, по 6% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 2% опрошенных предпочли бы переехать в Австралию, Канаду, Турцию и Швейцарию.

Подчеркивается, что вопрос проводили с 26 по 28 октября 2022 года.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:36 В уральской столице ищут 41-летнюю женщину, пропавшую в конце октября
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11:59 Из-за сильного снегопада Госавтоинспекция ограничила выезд из Асбеста
11:44 Ночью в свердловском селе Мезенское произошёл крупный пожар
10:46 В Нижнем Тагиле 18-летний водитель сбил 16-летнего пешехода
09:52 В Екатеринбурге ищут 59-летнего мужчину, пропавшего в августе
21:06 Магазинные кражи в Верхней Пышме и Екатеринбурге попали на видео
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18:52 Свердловские прокуратура и Росимущество судятся с девелоперами за застроенные сельхозугодия
18:16 Екатеринбургских синефилов в «Ночь искусств» ждут в Доме Кино
17:51 На выходных в Свердловской области будет снежно и ветрено
17:20 В Первоуральске пропал 46-летний мужчина
16:52 Около 3 500 человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге
16:18 Памятник чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову открыли в Екатеринбурге
15:33 В Свердловской области объявили предупреждение о непогоде
14:57 В Екатеринбурге родители стали чаще контролировать активность детей в соцсетях
14:10 Свердловские спортсмены завоевали 10 медалей в личном зачете на чемпионате России по дзюдо
13:24 В Свердловской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки
12:55 Завершены поиски пропавшего мужчины в Свердловской области
12:23 Свердловчанка получит трехкратную стоимость билетов за несостоявшийся концерт
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11:22 В Байкалово через суд обязали местную администрацию отремонтировать разрушающийся мост
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