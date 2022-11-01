Каждый второй екатеринбуржец хотел бы уехать из России
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В пресс-службе сервиса утверждают, что лишь 52% экономически активных жителей уральской столицы не стали бы уезжать из страны.
«Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 57% против 48% соответственно», – отметили в «SuperJob».
Из тех, кто хотел бы переехать в другую страну, по 6% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 2% опрошенных предпочли бы переехать в Австралию, Канаду, Турцию и Швейцарию.
Подчеркивается, что вопрос проводили с 26 по 28 октября 2022 года.
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