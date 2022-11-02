В Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В понедельник, 7 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°C, днём -3…+2°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -1…-3°C, днём 0…+2°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 8 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью -1…-6°C, днём -3…+2°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -1…-3°C, днём 0…+2°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
В среду, 9 ноября, в Свердловской области облачно, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью 0…-5°C, днём -2…+3°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
В уральской столице облачно, небольшой снег. Ночью 0…-2°C, днём +1…+3°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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