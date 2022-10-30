В столице Урала водитель спецтехники уснул за рулём

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 5 ноября, екатеринбуржцы стали очевидцами самостоятельно работающей техники, водитель которой, предположительно, дремал, пока машина продолжала вращать колёса. К счастью, при этом спецмашина оставалась на месте.Видео с произошедшим опубликовал портал E1.RU. Со слов очевидца, поделившегося этими кадрами, он заснял это в районе перекрестка Чкалова – Академика Вонсовского. Местный житель также предположил, что здесь могли ремонтировать дорогу.В администрации города изданию сообщили, что муниципалитет уже не ремонтирует городские дороги. Все работы были завершены в октябре.