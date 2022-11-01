В Свердловской области сделали 7 тысяч выплат по 20 тысяч рублей семьям мобилизованных

12.25 Воскресенье, 6 ноября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области сделали более 7 тысяч выплат семьям мобилизованных в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, что 20 октября правительство Свердловской области приняло постановление, закрепляющее единовременные выплаты для семей участников боевых действий.

Указывается, что принятый областным кабмином документ предусматривает, что родные, участвовавших ранее или участвующих в настоящий момент в спецоперации, могут получить единовременную выплату – в 20 тысяч рублей – на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:25 В Свердловской области сделали 7 тысяч выплат по 20 тысяч рублей семьям мобилизованных
11:37 Врачи екатеринбургской ГКБ №40 спасли пациента с обширными ожогами
10:47 В селе Малая Лая ночью сгорела кафе-гостиница
09:37 В Нижнем Тагиле ищут 49-летнего мужчину, пропавшего в конце октября
17:02 Самолёт Минобороны экстренно сел в екатеринбургском Кольцово из-за треснувшего стекла
16:44 Из-за «режима базовой готовности» екатеринбургским коммунистам запретили проводить митинг
15:07 Движение на выезде из Асбеста возобновили
14:31 Каждый второй екатеринбуржец хотел бы уехать из России
13:36 В уральской столице ищут 41-летнюю женщину, пропавшую в конце октября
13:13 Между Екатеринбургом и Ижевском возобновились перелёты
11:59 Из-за сильного снегопада Госавтоинспекция ограничила выезд из Асбеста
11:44 Ночью в свердловском селе Мезенское произошёл крупный пожар
10:46 В Нижнем Тагиле 18-летний водитель сбил 16-летнего пешехода
09:52 В Екатеринбурге ищут 59-летнего мужчину, пропавшего в августе
21:06 Магазинные кражи в Верхней Пышме и Екатеринбурге попали на видео
20:19 «Музей об Этом» в Екатеринбурге отметит день рождения революции эротично
19:52 В Асбесте сломали уличные шашки, поставленные на замену шахматным фигурам
19:19 «Королевой мира» стала жена «уральского пельменя»
18:52 Свердловские прокуратура и Росимущество судятся с девелоперами за застроенные сельхозугодия
18:16 Екатеринбургских синефилов в «Ночь искусств» ждут в Доме Кино
17:51 На выходных в Свердловской области будет снежно и ветрено
17:20 В Первоуральске пропал 46-летний мужчина
16:52 Около 3 500 человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге
16:18 Памятник чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову открыли в Екатеринбурге
15:33 В Свердловской области объявили предупреждение о непогоде
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