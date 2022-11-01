В Свердловской области сделали 7 тысяч выплат по 20 тысяч рублей семьям мобилизованных
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Напомним, что 20 октября правительство Свердловской области приняло постановление, закрепляющее единовременные выплаты для семей участников боевых действий.
Указывается, что принятый областным кабмином документ предусматривает, что родные, участвовавших ранее или участвующих в настоящий момент в спецоперации, могут получить единовременную выплату – в 20 тысяч рублей – на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.
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