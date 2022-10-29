В Нижнем Тагиле ищут 49-летнего мужчину, пропавшего в конце октября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле ищут 49-летнего Вячеслава Сучкова. В последний раз он выходил на связь 25 октября 2022 года. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 172 сантиметра, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Одежда, в которой он может быть, неизвестная.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.