Свердловские прокуратура и Росимущество судятся с девелоперами за застроенные сельхозугодия
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Ответчиками по искам выступают ООО «Главсредуралстрой-девелопмент» и дачный кооператив «Созвездие премиум». Суть претензий Росимущества незаконное завладение упомянутыми компаниями земель сельхозназначения и начало строительства на них жилых кварталов (либо планирование такого строительства). В свою очередь, представители строительных компаний уверяют, что владеют всеми необходимыми документами на градостроительную деятельность на этих участках.
Схожий иск поступил ещё в сентябре и от Прокуратуры Свердловской области, в том числе — на ту же ООО «Главсредуралстрой-девелопмент». Кроме того, данный иск касается АО «АМОС-Групп» и ряда аффилированных лиц под управлением предпринимателя Олег Молотилова. Интересно, что в данном случае и Росимущество выступает ответчиком. Прокуратура требует признать недействительными договора аренды и покупки ещё 55 участков в Октябрьском районе.
Чем закончатся суды (если они состоятся вообще) нам не дано предугадать. Девелоперы настроены решительно и продолжают осваивать оказавшиеся (законно или нет) в их собственности территории. Но данная информация подтверждает подозрение рядовых жителей Екатеринбурга, что в строительной сфере на Урале всё очень нечисто. Мало того, что бешенная застройка (ради которой, к тому же, уничтожаются знаковые для города строения и природные уголки) вызывает сомнения в своей необходимости городу (кто-то зафиксировал в Свердловской области соответствующий строительным масштабам бум рождаемости?). Теперь выясняется, что и законность этой застройки «пустых» территорий тоже вызывает вопросы.
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