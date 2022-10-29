Свердловские прокуратура и Росимущество судятся с девелоперами за застроенные сельхозугодия

18.52 Пятница, 4 ноября 2022
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В Арбитражный суд Свердловской области поступили иски от территориального управления Росимущества. В них содержатся требования признать недействительными договора аренды и покупки десятков земельных участков в Октябрьском районе Екатеринбурга, — пишет издание «Коммерсантъ».

Ответчиками по искам выступают ООО «Главсредуралстрой-девелопмент» и дачный кооператив «Созвездие премиум». Суть претензий Росимущества незаконное завладение упомянутыми компаниями земель сельхозназначения и начало строительства на них жилых кварталов (либо планирование такого строительства). В свою очередь, представители строительных компаний уверяют, что владеют всеми необходимыми документами на градостроительную деятельность на этих участках.

Схожий иск поступил ещё в сентябре и от Прокуратуры Свердловской области, в том числе — на ту же ООО «Главсредуралстрой-девелопмент». Кроме того, данный иск касается АО «АМОС-Групп» и ряда аффилированных лиц под управлением предпринимателя Олег Молотилова. Интересно, что в данном случае и Росимущество выступает ответчиком. Прокуратура требует признать недействительными договора аренды и покупки ещё 55 участков в Октябрьском районе.

Чем закончатся суды (если они состоятся вообще) нам не дано предугадать. Девелоперы настроены решительно и продолжают осваивать оказавшиеся (законно или нет) в их собственности территории. Но данная информация подтверждает подозрение рядовых жителей Екатеринбурга, что в строительной сфере на Урале всё очень нечисто. Мало того, что бешенная застройка (ради которой, к тому же, уничтожаются знаковые для города строения и природные уголки) вызывает сомнения в своей необходимости городу (кто-то зафиксировал в Свердловской области соответствующий строительным масштабам бум рождаемости?). Теперь выясняется, что и законность этой застройки «пустых» территорий тоже вызывает вопросы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:52 Свердловские прокуратура и Росимущество судятся с девелоперами за застроенные сельхозугодия
18:16 Екатеринбургских синефилов в «Ночь искусств» ждут в Доме Кино
17:51 На выходных в Свердловской области будет снежно и ветрено
17:20 В Первоуральске пропал 46-летний мужчина
16:52 Около 3 500 человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге
16:18 Памятник чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову открыли в Екатеринбурге
15:33 В Свердловской области объявили предупреждение о непогоде
14:57 В Екатеринбурге родители стали чаще контролировать активность детей в соцсетях
14:10 Свердловские спортсмены завоевали 10 медалей в личном зачете на чемпионате России по дзюдо
13:24 В Свердловской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки
12:55 Завершены поиски пропавшего мужчины в Свердловской области
12:23 Свердловчанка получит трехкратную стоимость билетов за несостоявшийся концерт
11:56 Сильные снегопады на Урале ожидаются до конца недели
11:22 В Байкалово через суд обязали местную администрацию отремонтировать разрушающийся мост
10:54 Успешно прошедшим аттестацию свердловским гидам начали выдавать документы
10:23 Для автомобилистов в Екатеринбурге выпустили предупреждение из-за снегопада
09:55 На дорогах Свердловской области заработали автоматические пункты весового контроля
09:21 Ледовый городок в Екатеринбурге планируют начать возводить 14 ноября
21:19 Екатеринбургского активиста задержали в Бишкеке за вопрос Киркорову
20:15 В Интернете начала работать Карта деревьев Екатеринбурга
19:49 Сразу 4 автомобиля и автобус «состыковались» в Екатеринбурге на Блюхеровском мосту
19:13 За «Ночью искусств» в Екатеринбург придёт «Неделя моды»
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