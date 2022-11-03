Памятник чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову открыли в Екатеринбурге
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Композиция представляет собой фигуру Николая Дуракова с мячом и клюшкой в руках. На бронзовых лентах вокруг фигуры высечены фамилии спортсменов, с которыми играл чемпион. Скульптура составляет около 7,5 метра и выполнена из бронзы.
Установлена скульптура у стадиона «Екатеринбург Арена», где несколько десятилетий назад играла легендарная хоккейная команда. Семикратный чемпион мира Николай Дураков 12 раз входил в список лучших игроков сезона и шесть раз становился лучшим снайпером чемпионата СССР.
Над монументом скульптор Виктор Мосиелев работал целый год. Всего от возникновения идеи проекта на его создание потребовалось два года.
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