Памятник чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову открыли в Екатеринбурге



Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 4 ноября, в Екатеринбурге торжественного открыли скульптурную композицию «Эпоха», посвященную семикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову и команде «СКА-Свердловск».Композиция представляет собой фигуру Николая Дуракова с мячом и клюшкой в руках. На бронзовых лентах вокруг фигуры высечены фамилии спортсменов, с которыми играл чемпион. Скульптура составляет около 7,5 метра и выполнена из бронзы.Установлена скульптура у стадиона «Екатеринбург Арена», где несколько десятилетий назад играла легендарная хоккейная команда. Семикратный чемпион мира Николай Дураков 12 раз входил в список лучших игроков сезона и шесть раз становился лучшим снайпером чемпионата СССР.Над монументом скульптор Виктор Мосиелев работал целый год. Всего от возникновения идеи проекта на его создание потребовалось два года.