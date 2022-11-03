В Свердловской области объявили предупреждение о непогоде
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
По данным синоптиков, ночью и днем 5 ноября в регионе ожидаются ветер с порывами до 15 м/сек, сильный снег, отложение мокрого снега на проводах и гололедица на дорогах.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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