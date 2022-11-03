В Свердловской области объявили предупреждение о непогоде

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре и снегопаде. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, ночью и днем 5 ноября в регионе ожидаются ветер с порывами до 15 м/сек, сильный снег, отложение мокрого снега на проводах и гололедица на дорогах.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.