В Екатеринбурге родители стали чаще контролировать активность детей в соцсетях

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге родители младшеклассников стали чаще, чем в прошлом году, отслеживать время, которое дети проводят в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы SuperJob.Специалисты сервиса провели опрос и выяснили, что почти каждый пятый екатеринбуржец (18%) считает, что детям не нужно общение в соцсетях. Каждый четвертый горожанин уверен, что заводить аккаунты можно только детям старше 13 лет. А еще 23% считают, что предоставлять такую возможность можно лишь подросткам старше 16 лет.Среди родителей младшеклассников наличие аккаунтов у детей в соцсетях подтвердили 17% опрошенных. При этом большинство матерей и отцов полностью контролируют активность ребят в сети.Каждый второй родитель детей 10-12 лет рассказал, что его ребенок зарегистрирован в соцсетях. Контролирующих родителей в этой категории в 2,5 раза больше, чем неконтролирующих.А среди родителей подростков 13-15 лет о наличии аккаунтов у детей знают 3 из 4. Контролирующих соцсети в 1,5 раза больше, чем неконтролирующих. Среди родителей юношей и девушек 16-17 лет в 1,5 раза больше тех, кто не следит за ними в соцсетях.Строже всех контролируют время, которые дети проводят в сети, матери и отцы зарегистрированных в соцсетях ребят 7-9 лет.