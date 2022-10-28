Свердловские спортсмены завоевали 10 медалей в личном зачете на чемпионате России по дзюдо



Фото: Федерация дзюдо России

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловские спортсмены в личном зачете на чемпионате России по дзюдо завоевали 10 медалей, среди которых три золотые. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.В заключительный день турнира разыграли четыре комплекта наград. В категории 48 кг у женщин сразу две награды завоевали свердловчанки: Сабина Гилязова заняла первое место, а Аина Моисеева – третье. В категории 52 кг бронзовую медаль завоевала свердловчанка Оксана Кобелева.Одним из самых ярких в последний день турнира стал финал в категории свыше 100 кг. За награду боролись представитель Свердловской области молодой Валерий Ендовицкий и опытный Инал Тасоев из Северной Осетии. Чемпионом России впервые в своей карьере стал Валерий Ендовицкий.Сегодня, 4 ноября, в рамках чемпионата России в Екатеринбурге пройдут командные соревнования. Трансляцию финальных поединков каждого дня соревнований можно увидеть в эфире телеканала «Матч ТВ».