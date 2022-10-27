Сильные снегопады на Урале ожидаются до конца недели

«В ближайшие двое суток циклон будет двигаться через Челябинскую и Курганскую области, существенно повлияет также на восточные районы Свердловской области. Здесь вероятны сильные снегопады, кое-где метели при порывистом ветре», – рассказала синоптик.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие двое суток ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.Циклон покинет Урал к 6 ноября. Уже в первой половине следующей недели – 7-9 ноября – значительных осадков не ожидается.Температура воздуха будет ночью -2…-7°С, на севере Свердловской области до -11°С, днем -3…+2°С.