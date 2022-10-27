Сильные снегопады на Урале ожидаются до конца недели
Общество
Фото: Вечерние ведомости
«В ближайшие двое суток циклон будет двигаться через Челябинскую и Курганскую области, существенно повлияет также на восточные районы Свердловской области. Здесь вероятны сильные снегопады, кое-где метели при порывистом ветре», – рассказала синоптик.
Циклон покинет Урал к 6 ноября. Уже в первой половине следующей недели – 7-9 ноября – значительных осадков не ожидается.
Температура воздуха будет ночью -2…-7°С, на севере Свердловской области до -11°С, днем -3…+2°С.
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