Сильные снегопады на Урале ожидаются до конца недели

11.56 Пятница, 4 ноября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие двое суток ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

«В ближайшие двое суток циклон будет двигаться через Челябинскую и Курганскую области, существенно повлияет также на восточные районы Свердловской области. Здесь вероятны сильные снегопады, кое-где метели при порывистом ветре», – рассказала синоптик.


Циклон покинет Урал к 6 ноября. Уже в первой половине следующей недели – 7-9 ноября – значительных осадков не ожидается.

Температура воздуха будет ночью -2…-7°С, на севере Свердловской области до -11°С, днем -3…+2°С.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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16:57 Обвиняемого в убийстве человека задержали в Нижнем Тагиле
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