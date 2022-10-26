В Байкалово через суд обязали местную администрацию отремонтировать разрушающийся мост

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Байкалово суд по иску прокурора обязал местную администрацию провести капитальный ремонт моста через реку Полуденка.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки было установлено, что мостовое полотно и перила моста через реку Полуденка на улице Заречной в деревне Инишева разрушены и требуют ремонта.В указанный в представлении прокурора срок администрация поселения не начала ремонт моста. Тогда прокуратура направила в Ирбитский районный суд иск о возложении на администрацию Байкаловского сельского поселения обязанности провести капитальный ремонт моста. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.