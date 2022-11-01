Успешно прошедшим аттестацию свердловским гидам начали выдавать документы
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Как сообщили в департаменте информполитики области, одним из первых аттестат получил гид-краевед Антон Лысков. Он проводит авторские экскурсии по Каменску-Уральскому.
«Сегодня у меня уже порядка 15 авторских экскурсий по городу. В основном они ориентированы на местных жителей», – рассказал Антон Лысков.
По словам директора департамента туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмиры Тукановой, аттестация и формирование реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков позволят привести качество услуг в туротрасли к единому стандарту.
«Это положительно скажется на безопасности туристов, гарантирует высокий уровень сервиса, а также достоверности передаваемой информации», – считает Туканова.
Напомним, что в Свердловской области аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков началась в октябре. В первой волне участвовали восемь человек.
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