Успешно прошедшим аттестацию свердловским гидам начали выдавать документы

«Сегодня у меня уже порядка 15 авторских экскурсий по городу. В основном они ориентированы на местных жителей», – рассказал Антон Лысков.

«Это положительно скажется на безопасности туристов, гарантирует высокий уровень сервиса, а также достоверности передаваемой информации», – считает Туканова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости