Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков началась в Свердловской области



– рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. – Свердловская область одна из первых подготовила базу для аттестации работников туризма. Аттестация и формирование реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков позволят привести качество услуг к единому стандарту. Это улучшит безопасность туристов, уровень сервиса и достоверность информации,

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Свердловской области начали тестировать экскурсоводов и гидов-переводчиков. Они будут решать тесты и отвечать на вопросы по билетам, которые касаются нормативной базы и знаний истории Урала. В первой волне участвуют восемь человек.Соискатель Алексей Чащин подал заявление на аттестацию сразу в нескольких субъектах. В составе комиссии для его аттестации находятся эксперты из Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского края и республики Башкортостан.Соискатели, успешно прошедшие аттестацию, получат соответствующий документ и нагрудную идентификационную карточку с указанием регионов РФ, в которых смогут работать гидами. Вторая волна аттестации запланирована в области на декабрь.