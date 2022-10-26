В Интернете начала работать Карта деревьев Екатеринбурга
Общество
Фото Антона Каптелова
По задумке «Парков и скверов», на Карту деревьев размещать свою информацию о деревьях может любой горожанин. Для этого нужно загрузить на сайт фото дерева, указать параметры (возраст, примерные диаметр ствола и высоту дерева) и отметить местоположение дерева на карте. Накопленная таким образом информация поможет определять, настолько плачевна (или, наоборот, благополучна) ситуация с озеленением улиц в городе, понять, какие виды деревьев и в каком количестве произрастают в Екатеринбурге, а также быстро узнавать, где городским деревьям угрожает опасность из-за болезни или вырубки.
В пятницу, 4-го ноября в народном саду Нурова (что на улице Чапаева в историческом центре Екатеринбурга) пройдёт презентация Карты Деревьев обществу. Она начнётся в 14:00. Собравшимся расскажут о сути проекта, научат пользоваться сайтом, а затем предложат стать волонтёрами проекта и — для начала — нанести на карту деревья, которые растут на берегу Исети.
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