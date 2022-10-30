Жителей Свердловской области предупредили о гололеде

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ночью и днем 4 ноября ожидаются сильные гололедные явления. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, в Свердловской области ожидаются гололед, отложение мокрого снега на проводах и гололедица на дорогах. В связи с этим может возникнуть нарушение энергоснабжения и увеличиться количество ДТП.Автомобилистам рекомендуют учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам советуют передвигаться осторожно, особенно при переходе дороги. Следует надевать обувь на плоской, нескользящей подошве и держать руки свободными для удержания равновесия.При возникновении ЧП необходимо сообщить о случившемся по телефону 101 или 112.