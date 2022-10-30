Жителей Свердловской области предупредили о гололеде
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков, в Свердловской области ожидаются гололед, отложение мокрого снега на проводах и гололедица на дорогах. В связи с этим может возникнуть нарушение энергоснабжения и увеличиться количество ДТП.
Автомобилистам рекомендуют учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам советуют передвигаться осторожно, особенно при переходе дороги. Следует надевать обувь на плоской, нескользящей подошве и держать руки свободными для удержания равновесия.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о случившемся по телефону 101 или 112.
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