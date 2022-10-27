В Свердловской области подтвердили 388 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В связи с выздоровлением выписали 780 пациентов. Всего вылечились 529 502 свердловчанина.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 854.
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