В Свердловской области подтвердили 388 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 388 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 545 753 случая COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 780 пациентов. Всего вылечились 529 502 свердловчанина.От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 854.