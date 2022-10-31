На уборку Екатеринбурга вышли 306 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В связи с резкими перепадами температур основной заботой коммунальщиков стало устранение наледи и обработка противогололедными материалами тротуаров, остановок общественного транспорта, лестниц и подходов к пешеходным переходам.
Ночью со 2 на 3 ноября на уборку города вышли 65 дорожных рабочих и 114 единиц спецтехники. Для обработки тротуаров израсходовано 35 тонн ПГМ и 17,5 тонны фракционного песка.
Сегодня днем дороги от наледи расчищают 306 рабочих, задействовано 158 единиц спецтехники.
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