На уборку Екатеринбурга вышли 306 рабочих

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге коммунальные службы продолжают расчищать дороги и тротуары от наледи. На уборку города сегодня вышли 306 рабочих.В связи с резкими перепадами температур основной заботой коммунальщиков стало устранение наледи и обработка противогололедными материалами тротуаров, остановок общественного транспорта, лестниц и подходов к пешеходным переходам.Ночью со 2 на 3 ноября на уборку города вышли 65 дорожных рабочих и 114 единиц спецтехники. Для обработки тротуаров израсходовано 35 тонн ПГМ и 17,5 тонны фракционного песка.Сегодня днем дороги от наледи расчищают 306 рабочих, задействовано 158 единиц спецтехники.