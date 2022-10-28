Массовые проверки водителей пройдут в Свердловской области

«Пешеходы осознанно нарушают правила дорожного движения – переходят дорогу в не предназначенных для этого местах, а также не соблюдают элементарные меры безопасности при переходе дороге, ошибочно полагая, что водители их видят и должны уступить им дорогу», – отметили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области автоинспекторы в праздничные выходные – с 4 по 6 ноября – будут проводить рейды по пресечению грубых нарушений ПДД.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, по вечерам и ночам автоинспекторы будут проводить массовые проверки водителей и патрулирование отдаленных территорий. Днем особое внимание будет уделяться пешеходам, так как число наездов на них резко возросло.О пьяных водителях и пешеходах, которые находятся на дороге с риском для жизни, просят сообщать по телефону 112.