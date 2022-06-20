Поля в Свердловской области начали засеивать коноплёй для продажи в Китай

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Белоярском районе Свердловской области засеяли первые 15 гектар семенами конопли. Выращенный урожай отправят в Китай. И нет, это не новость о преступном наркотрафике. Всё вполне легально и с наркотиками никак не связано.Бизнесом по выращиванию технической конопли, почти не содержащей каннабиноидов, занялась екатеринбургская компания «Рустехкон» (сокращённо ООО РТК). Поле в 15 гектар — только первый шаг. Если с пробной поставкой конопли в Китай всё пройдёт гладко, и если появятся другие рынки сбыта, то коноплёй «заколосятся» и другие уральские поля. По крайней мере, в компании уже планируют вложить в развитие конопляного бизнеса два с половиной миллиарда.Техническая конопля находит широкое применение в промышленности. Из неё, например, изготавливают ткань для одежды, обувь, бумагу, строительные материалы и даже топливо.