Снег и гололед ожидаются в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области во второй половине недели ожидаются снег, гололедица и туман. Температура воздуха будет в районе 0°С.
В четверг, 3 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ожидаются снег и мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица, туман. Ночью +1…-4°С, днем -2…+3°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -1…-3°С, днем около 0°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 4 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, днем +2…-3°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ночью -1…-3°С, днем около 0°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 5 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, на севере до -8°С. Днем +2…-3°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ночью -1…-3°С, около 0°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 3 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ожидаются снег и мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица, туман. Ночью +1…-4°С, днем -2…+3°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -1…-3°С, днем около 0°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 4 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, днем +2…-3°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ночью -1…-3°С, днем около 0°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 5 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, на севере до -8°С. Днем +2…-3°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ночью -1…-3°С, около 0°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Снег с дождем ожидаются в Свердловской области на выходных
28 октября 2022
28 октября 2022
Конец октября в Свердловской области будет холодным
26 октября 2022
26 октября 2022