Туристическую тропу «Сысертская сотня» полностью промаркировали

17.26 Среда, 2 ноября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области завершилась маркировка вело-пешеходного маршрута «Сысертская сотня». Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Благодаря бело-желто-белым навигационным знакам даже неопытный турист сможет самостоятельно пройти по тропе. Маркировкой занимались сотрудники управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области (УК ТРК СО) и волонтеры. Теперь планируется установить навигационные столбы и таблички для комфортного ориентирования на местности.


Фото: департамент информполитики Свердловской области


Гендиректор УК ТРК СО Леонид Гункевич отметил, что это пилотный проект для Свердловской области, который должен стать примером для уральских тропотопов и связующим звеном для ключевых объектов нового туристического кластера «Большая Сысерть».

– Тропа, которая началась с идеи на карте, наконец-то промаркирована полностью. Сейчас наша задача – создание туристических «магнитов», которые будут стимулировать туристический трафик. А также – привлечение бизнеса, который сможет удовлетворить туристический спрос на услуги питания, размещения, развлечения и обеспечить качественный сервис, – добавил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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