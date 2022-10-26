Туристическую тропу «Сысертская сотня» полностью промаркировали



Фото: департамент информполитики Свердловской области

– Тропа, которая началась с идеи на карте, наконец-то промаркирована полностью. Сейчас наша задача – создание туристических «магнитов», которые будут стимулировать туристический трафик. А также – привлечение бизнеса, который сможет удовлетворить туристический спрос на услуги питания, размещения, развлечения и обеспечить качественный сервис, – добавил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области завершилась маркировка вело-пешеходного маршрута «Сысертская сотня». Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Благодаря бело-желто-белым навигационным знакам даже неопытный турист сможет самостоятельно пройти по тропе. Маркировкой занимались сотрудники управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области (УК ТРК СО) и волонтеры. Теперь планируется установить навигационные столбы и таблички для комфортного ориентирования на местности.Гендиректор УК ТРК СО Леонид Гункевич отметил, что это пилотный проект для Свердловской области, который должен стать примером для уральских тропотопов и связующим звеном для ключевых объектов нового туристического кластера «Большая Сысерть».