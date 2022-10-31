Известный кинорежиссёр Алексей Федорченко идёт в театр

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Недавно получивший очередную кинопремию (на этот раз — от кинофестиваля документального кино Россия) режиссёр Алексей Федорченко решил освоить ещё и театральную сцену. Он планирует поставить спектакль по произведениям Сергея Довлатова.Если всё пойдёт, как запланировано, репетиции начнутся весной 2023-го года. Сцена, на которой под руководством Федорченко оживут довлатовские персонажи — советские граждане с нелепыми и трагическими судьбами, — будет предоставлена Центром современной драматургии (Екатеринбург, улица Малышева, 145А, литера Ф). Как сообщает ТАСС со слов режиссёра, пьеса уже написана, но не разглашается, какие именно произведения советско-американского писателя легли в её основу.Спектакль по Довлатову станет первым театральным опытом Алексея Федорченко. Он с 1990-го года работал на киностудии, в 2002-м снял первый документальный фильм («Давид»), а ещё через 2 — первый игровой (так называемое мокьюментари «Первые на Луне»). Каждый игровой и документальный фильм Федорченко привлекает к себе неизменное внимание кинокритиков и киноманов страны. На последнем кинофестивале документального кино «Россия» Федорченко получил специальный приз жюри за фильм «Монета страны Малави».