Свердловчане забраковали зараженные московские семена космеи
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области не разрешило ввоз в регион семян космеи, прибывших из Московской области.
Специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в партии семян цветов семена череды волосистой, которая является карантинным сорняком.
Семенной и посадочный материал является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска. Поэтому партия семян, содержащая семена сорного растения должна быть утилизирована с помощью сжигания.
Bidens pilosa является однолетним травянистым растением, плоды которого жизнеспособны продолжительное время. Территория РФ пока не заражена этим сорняком, но есть высокая вероятность его распространения при ослаблении контроля и надзора.
Bidens pilosa признана вредным правительствами более чем сорока стран мира, в семи странах она считается серьезным сорняком, а в шестнадцати странах – главным сорняком.
Специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в партии семян цветов семена череды волосистой, которая является карантинным сорняком.
Семенной и посадочный материал является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска. Поэтому партия семян, содержащая семена сорного растения должна быть утилизирована с помощью сжигания.
Bidens pilosa является однолетним травянистым растением, плоды которого жизнеспособны продолжительное время. Территория РФ пока не заражена этим сорняком, но есть высокая вероятность его распространения при ослаблении контроля и надзора.
Bidens pilosa признана вредным правительствами более чем сорока стран мира, в семи странах она считается серьезным сорняком, а в шестнадцати странах – главным сорняком.
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