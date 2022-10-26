Свердловчане забраковали зараженные московские семена космеи

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области не разрешило ввоз в регион семян космеи, прибывших из Московской области.Специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в партии семян цветов семена череды волосистой, которая является карантинным сорняком.Семенной и посадочный материал является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска. Поэтому партия семян, содержащая семена сорного растения должна быть утилизирована с помощью сжигания.Bidens pilosa является однолетним травянистым растением, плоды которого жизнеспособны продолжительное время. Территория РФ пока не заражена этим сорняком, но есть высокая вероятность его распространения при ослаблении контроля и надзора.Bidens pilosa признана вредным правительствами более чем сорока стран мира, в семи странах она считается серьезным сорняком, а в шестнадцати странах – главным сорняком.