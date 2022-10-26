Под Алапаевском планируют построить мусорный полигон
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области под Алапаевском компания «Экотехнопарк» планирует построить мусорный полигон. Об этом сообщает ЕАН.
Информация о планах на строительство содержится в инвестиционной программе компании на 2022-2023 годы, опубликованной на портале правовой информации региона.
Предполагается, что на мусорном полигоне будет производиться захоронение отходов. Объем инвестиций в строительство составит около 369,5 миллиона рублей. Участок под полигон уже определили – он находится южнее Алапаевска.
Как отмечает ЕАН, уже прошли общественные слушания, на которых рассматривалась оценка воздействия полигона на окружающую среду. Согласно документу, целью проекта является обеспечение Алапаевска «специализированным объектом по обращению с ТКО с учетом норм рационального природопользования, извлечения потенциально пригодных к дальнейшему применению ресурсов из массы ТКО».
Информация о планах на строительство содержится в инвестиционной программе компании на 2022-2023 годы, опубликованной на портале правовой информации региона.
Предполагается, что на мусорном полигоне будет производиться захоронение отходов. Объем инвестиций в строительство составит около 369,5 миллиона рублей. Участок под полигон уже определили – он находится южнее Алапаевска.
Как отмечает ЕАН, уже прошли общественные слушания, на которых рассматривалась оценка воздействия полигона на окружающую среду. Согласно документу, целью проекта является обеспечение Алапаевска «специализированным объектом по обращению с ТКО с учетом норм рационального природопользования, извлечения потенциально пригодных к дальнейшему применению ресурсов из массы ТКО».
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