В Нижнем Тагиле в следующем году отремонтируют только три дороги

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2023 году в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать только три дороги. Это гораздо меньше, чем в текущем году.Как сообщил вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов в эфире телеканала «Тагил-ТВ», ремонт трех дорог будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По его словам, объектов хоть и будет меньше, но они будут более капиталоемкими.В следующем году предусмотрены ремонты улицы Фрунзе в микрорайоне Выя и улицы Тагилстроевской в микрорайоне ГГМ. Также запланирована замена дорожного полотна на участке проспекта Мира от Ленина до Победы.Егор Копысов добавил, что только эти три дороги попали в нацпроект на 2023 год, но это не значит, что будет игнорироваться необходимость в ремонте других участков. Объем работ зависит от средств федерального и регионального бюджетов.