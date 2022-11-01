В Нижнем Тагиле в следующем году отремонтируют только три дороги
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2023 году в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать только три дороги. Это гораздо меньше, чем в текущем году.
Как сообщил вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов в эфире телеканала «Тагил-ТВ», ремонт трех дорог будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По его словам, объектов хоть и будет меньше, но они будут более капиталоемкими.
В следующем году предусмотрены ремонты улицы Фрунзе в микрорайоне Выя и улицы Тагилстроевской в микрорайоне ГГМ. Также запланирована замена дорожного полотна на участке проспекта Мира от Ленина до Победы.
Егор Копысов добавил, что только эти три дороги попали в нацпроект на 2023 год, но это не значит, что будет игнорироваться необходимость в ремонте других участков. Объем работ зависит от средств федерального и регионального бюджетов.
Как сообщил вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов в эфире телеканала «Тагил-ТВ», ремонт трех дорог будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По его словам, объектов хоть и будет меньше, но они будут более капиталоемкими.
В следующем году предусмотрены ремонты улицы Фрунзе в микрорайоне Выя и улицы Тагилстроевской в микрорайоне ГГМ. Также запланирована замена дорожного полотна на участке проспекта Мира от Ленина до Победы.
Егор Копысов добавил, что только эти три дороги попали в нацпроект на 2023 год, но это не значит, что будет игнорироваться необходимость в ремонте других участков. Объем работ зависит от средств федерального и регионального бюджетов.
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