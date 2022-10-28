Рейд «Безопасная дорога» вновь пройдет в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 3 по 4 ноября автоинспекторы вновь проведут рейд «Безопасная дорога». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Автоинспекторы в течение двух дней будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, не имеющих или лишенных водительских прав.
Напомним, что очевидцам пьяного вождения следует сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
Автоинспекторы в течение двух дней будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, не имеющих или лишенных водительских прав.
«На дорогах города будут выставлены экипажи ДПС для проверки водителей транспортных средств, чтобы исключить факты нахождения за рулем нетрезвых водителей», – отметили в ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, что очевидцам пьяного вождения следует сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
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Автоинспекторы вновь ловят в Екатеринбурге пьяных водителей
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