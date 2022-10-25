Центральные улицы Екатеринбурга перекроют ради крестного хода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В пятницу, 4 ноября, в День народного единства и праздник Казанской иконы, в Екатеринбурге состоится традиционный общегородской крестный ход. В связи с этим несколько улиц будут перекрыты.В 09.00 в Свято-Троицком кафедральном соборе начнется Божественная литургия. Затем ориентировочно в 11.30 крестный ход, возглавляемый митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, направится от Свято-Троицкого кафедрального собора к Храму-на-Крови.Маршрут крестного хода пролегает по проезжей части улиц Розы Люксембург – Куйбышева – Гоголя – Пушкина – Ленина –Толмачева – Царская.