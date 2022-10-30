В подвале одного из домов в Верхней Пышме поселилась лиса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме в подвале одного из жилых домов поселилась лисица. Об этом сообщает телеграм-канал «8 район» со ссылкой на очевидцев. Для города такой случай в этом году уже не первый. В начале октября на улицах Верхней Пышмы местные жители тоже замечали лису, а кто-то говорил, что видел двух.В 2022 году в Свердловской области лисы в городах перестали быть редкостью, особенно в Екатеринбурге. Так, например, в 30 октября в уральской столице другую лисицу возле ЖК «Клевер парк» и в парке Маяковского. В Академическом районе лис видели неоднократно. Рыжие красавицы только за предыдущий месяца появлялись там дважды. В сентябре в этом районе лису видели один раз.Также в десятых числах октября и в конце сентября этот дикий зверь попадался на камеры очевидцев возле УрФУ. В начале сентября лису видели в самом центре города, в Дендропарке. Ей тогда даже удалось стащить детские штанишки со скамейки.В Нижнем Тагиле также в прошлом месяце видели одну лису. Вот только её обнаружили, будучи загрызенной собаками.