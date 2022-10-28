Отловленных в свердловских городах собак содержат в Камышловском «гетто»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В отделение полиции города Камышлова поступило заявление от движения «Общественный контроль по защите животных». В нём местный «приют» для бездомных животных, куда отвозят отловленных собак со многих городов и сёл области, обвиняют в нарушении закона об ответственном обращении с животными и в жестоком обращении с подопечными.Пункт кратковременного содержания в Камышлове содержит индивидуальный предприниматель Денис Неустроев. Именно его общественники обвиняют в ненадлежащем содержании собак. «Холод, голод, отсутствие воды, неоказание ветеринарной помощи животным. Опять смерти щенков, взрослых собак, бесследное исчезновение трупов животных. Инфекции и болезни. Их никто не лечит, они медленно умирают. Вместо полнорационного корма - собакам дают отходы/помои. Грязь, антисанитария». Так написано в открытом письме, которое адресовано правительству Свердловской области, депутатам Законодательного собрания, областной прокуратуре области и главам свердловских городов, которые заключили с данным ИП.В качестве доказательства вместе с письмом по соцсетям распространяются фото и видео, которые действительно шокируют. На них можно увидеть исхудавших до состояния живых скелетов собак и щенков, которые сидят в клетках рядом с умирающими малышами.По сведению Общественного контроля, в камышловском пункте кратковременного содержания «бродяжек» принято сажать животных, привезённых из какого-то города, в один вольер. И не важно, сколько всего отловленных собак привезли — их всё равно запихивают всех вместе. Сейчас в ПКС содержится 39 собак. С 21-го июля текущего года через эти клетки и вольеры прошло 169 собак. Но получить информацию, сколько из них при этом погибло, общественникам не удалось.Стоит напоследок отметить, что по регистрационным документам основным видом деятельности ИП Неустроева Д.Е. значится «охота, отлов и отстрел диких животных». Ни один из этих пунктов не предполагает заботы о живых существах.