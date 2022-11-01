В Каменске-Уральском проводят проверку сообщений об осквернении Вечного огня
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском проводят проверку после сообщений о детях, нагревавших самокаты на Вечном огне. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее мы писали, что вчера, 31 октября, двое детей поставили самокаты на огонь на Мемориале воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов.
Сейчас устанавливаются личности детей и их родителей, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.
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31 октября 2022
31 октября 2022