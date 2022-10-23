В свердловском посёлке Ленинский дети нагревали самокаты на Вечном огне
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера вечером в посёлке Ленинский в Каменском городском округе дети нагревали свои самокаты на Вечном огне у мемориала погибшим работникам КМЗ и ОЦМ. Об этом сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский».
Произошедшее засняли очевидцы. На снятых кадрах видно, как двое несовершеннолетних поднимают самокаты, опускают их над огнём и так держат некоторое время.
В полиции произошедшее пока что не прокомментировали.
Напомним, что в середине сентября в Каменске-Уральском компания из четырёх подростков готовили картошку на Вечном огне, для этого они использовали свои самокаты.
Произошедшее засняли очевидцы. На снятых кадрах видно, как двое несовершеннолетних поднимают самокаты, опускают их над огнём и так держат некоторое время.
В полиции произошедшее пока что не прокомментировали.
Напомним, что в середине сентября в Каменске-Уральском компания из четырёх подростков готовили картошку на Вечном огне, для этого они использовали свои самокаты.
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