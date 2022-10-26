За сутки в Свердловской области выявили 370 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 370 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 544 981 случай COVID-19.Госпитализировано 97 пациентов за сутки. По выздоровлению выписали 150 человек. Всего вылечились 527 877 свердловчан.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 851.