Подтвердивший журналистам информацию о вшах у мобилизованных в Елани депутат опроверг случаи заражения

«Переговорил с командиром окружного учебного центра. Он сообщил, что случаев педикулёза в Елани не зафиксировано и у мобилизованных есть возможности для поддержания чистоты. Мы организовали там теплые умывальники, одежду можно стирать хоть каждый день», – написал депутат.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости