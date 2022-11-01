Подтвердивший журналистам информацию о вшах у мобилизованных в Елани депутат опроверг случаи заражения
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который сначала подтвердил журналистам «ЕАН» информацию о проблемах со вшами в учебном центре Минобороны в Елани, опроверг случаи заражения педикулёзом. Такое заявление он сделал в собственном телеграм-канале.
«Переговорил с командиром окружного учебного центра. Он сообщил, что случаев педикулёза в Елани не зафиксировано и у мобилизованных есть возможности для поддержания чистоты. Мы организовали там теплые умывальники, одежду можно стирать хоть каждый день», – написал депутат.
Он также пообещал, что завтра приедет в Елань, чтобы оценить ситуацию.
В Минобороны на данный момент эту информацию не прокомментировали. Официального подтверждения сообщения о случаях заражения в ведомстве также не было.
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