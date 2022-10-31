Мобилизованные в учебном центре Минобороны в Елани пожаловались на вшей
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В учебном центре Министерства обороны РФ в Елани в Свердловской области произошла вспышка педикулеза. Об этом пишет «ЕАН», ссылаясь на резервиста, призванного в армию в рамках частичной мобилизации. Сейчас, по данным издания, он находится в Елани.
В Минобороны на данный момент эту информацию не прокомментировали. Официально сообщение о случаях заражения в ведомстве также не подтвердили.
«Вши заедают, сил уже нет. Все постоянно чешутся. Помывочных мест не хватает, так как военный городок не был рассчитан на такое большое количество людей. А сейчас тут и срочники, и мобилизованные, и добровольцы – очень много народа», – приводит слова мобилизованного «ЕАН».
С его слов, иногда военнослужащим удается договориться с местными жителями, которые почасово сдают в аренду свои ванные, и помыться. Он рассказал, что они объединяются в группы, скидываются и арендуют такие ванные.
Издание «ЕАН» также сообщает, что эту информацию подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. С его слов, сегодня, 1 ноября, в Елани должны будут развернуть мобильный банный комплекс, чтобы организовать прожарку вещей от насекомых. Мощности местной бани для этого не хватает.
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