Пожаривших картошку на Вечном огне подростком разыскивают в Каменске-Уральском
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском полиция разыскивают подростков, пожаривших картошку на Вечном огне возле мемориала «Скорбящая мать». Инцидент был взял на контроль руководством Главного управления МВД России по Свердловской области, заявил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.
Фотографию с подростками опубликовали сегодня утром в паблике «Инцидент Каменск-Уральский». На ней видно, что несовершеннолетние поставили на Вечный огонь один из самокатов и разложили на нем картофель, который, по словам очевидцев, они потом съели. Произошедшее было снято на видео.
В полиции города Каменска-Уральского сообщили, что информация была зарегистрирована на основе мониторинга интернета. Подростков сейчас разыскивают. Правоохранители призывают граждан, которым известны личности вандалов, передавать информацию полиции.
Фотографию с подростками опубликовали сегодня утром в паблике «Инцидент Каменск-Уральский». На ней видно, что несовершеннолетние поставили на Вечный огонь один из самокатов и разложили на нем картофель, который, по словам очевидцев, они потом съели. Произошедшее было снято на видео.
В полиции города Каменска-Уральского сообщили, что информация была зарегистрирована на основе мониторинга интернета. Подростков сейчас разыскивают. Правоохранители призывают граждан, которым известны личности вандалов, передавать информацию полиции.
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