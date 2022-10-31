На Эльмаше появился курьёзный перекрёсток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, на окраине Эльмаша на одном из перекрёстков появились светофоры. И в этом не было ничего удивительного, если бы не количество этих уличных приборов.Теперь движение автотранспорта и пешеходов на перекрёстке улиц Краснофлотцев и Донской регулируют более десятка светофоров! Понатыканы они на пятачке, в которое едва ли наберётся и 10 квадратных метров. И такая преувеличенная мера предосторожности ещё была бы объяснима, ведь годами жителям района действительно приходилось быть очень осторожными и терпеливыми при переходе в этом месте. Но самое курьёзное в том, что установка светофоров совпала с устранением сразу нескольких факторов, из-за которых трафик здесь был довольно оживлённым.Во-первых, с этого участка убрали автомойку, которая была, может, и не самой популярной, но какой-то приток клиентов давала. Во-вторых, перекрыли проезд к Калиновскому лесопарку через территорию спорткомплекса «Калининец». Вместе с ним перекрыли и популярный проход для пеших горожан (и не факт, что вернут). То есть, теперь оживлённость и сложность дорожного движения в этом месте снизится. И именно в этот момент перекрёсток снабжают курьёзным количеством автоматических «регулировщиков»!Перекрытие въезда и проходов, как и демонтаж автомойки, связаны с разбуханием упомянутого спорткомплекса. Скорее всего, с его активной реконструкцией (если не сказать, полной перестройкой) связана и вдруг возникшая забота об участниках движения. «Калининцу» пророчат будущее крупного и мега-популярного спортивного объекта, и явно рассчитывают, что с его открытием и пешеходное движение, и автотраффик усилятся. Но после отмены Универсиады (ради которой реконструкция спорткомплекса и началась) эти радужные планы кажутся весьма сомнительными.