В Каменске-Уральском ставят колесо обозрения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском начали монтировать колесо обозрение. Как сообщает каменск-уралський городской портал KU66.RU, детали конструкции доставили из Челябинска, а изготовлено оно было в Ейске.«Чёртово колесо» (как в советское время было принято называть такие аттракционы) устанавливают в Парке культуры и отдыха возле городской больницы №3. Почти все работы будут закончены в этом году, но кабинки открытого типа навешивать будут в следующем. Всё равно, погода на Урале уже установилась прохладной, и для подъёма на 28 метровую высоту (именно такая будет у готовой конструкции) не сезон. Первую партию отдыхающих планируют прокатить весной 2023-го года.Жителей Каменска-Уральского старого колеса обозрения лишили в 90-ые годы. Тогда его продали в Шадринск, а замену решили установить только сейчас и не в том месте (прежнее стояло в парке «Космос»).