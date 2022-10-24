Коронавирус подтвердили еще у 361 свердловчанина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 361 случай коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 544 611 случаев COVID-19.Госпитализировано семь пациентов. В связи с выздоровлением выписали 358 человек. Общее число вылечившихся – 527 727.В регионе не зафиксировано летальных исходов за минувшие сутки.