Коронавирус подтвердили еще у 361 свердловчанина
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 361 случай коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 544 611 случаев COVID-19.
Госпитализировано семь пациентов. В связи с выздоровлением выписали 358 человек. Общее число вылечившихся – 527 727.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за минувшие сутки.
Госпитализировано семь пациентов. В связи с выздоровлением выписали 358 человек. Общее число вылечившихся – 527 727.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за минувшие сутки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области выявили 337 новых случаев коронавируса
24 октября 2022
24 октября 2022
Еще 336 свердловчан заболели коронавирусом
25 октября 2022
25 октября 2022
В Свердловской области подтвердили еще 342 случая COVID-19
27 октября 2022
27 октября 2022
В Свердловской области выявили 338 случаев коронавируса за сутки
26 октября 2022
26 октября 2022