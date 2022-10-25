В свердловском военкомате не стали объявлять о завершении мобилизации

«О завершении частичной мобилизации в Тюменской области пока не объявлялось. Несмотря на заявления министра обороны, пока президент не подписал соответствующий документ, мероприятия по призыву граждан продолжаются. Если вам вручили повестку сегодня или вручат ее на выходных, до подписания документа, нужно следить за новостями, звонить на горячую линию и узнавать о дальнейших действиях», – сообщили в контактном центре.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую пятницу, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил завершение частичной мобилизации в стране. Представители свердловского военкомата каких-либо заявлений на эту тему делать не стали.В пресс-службе военного комиссариата Свердловской области порталу 66.RU сообщили, что не планируют делать заявления или выступления по поводу завершения в регионе частичной мобилизации. Губернатор и замещающий его на время отпуска Алексей Шмыков также не комментировали завершение мероприятий.Тем временем пресс-служба губернатора Челябинской области еще в субботу сообщила о том, что военный комиссар региона Андрей Максуров доложил Алексею Текслеру о завершении частичной мобилизации в регионе.В Тюменской области также, как и в Свердловской области, заявлений об окончании мобилизации не делали. Журналисты тюменского издания 72.RU получили в службе «122» по вопросам частичной мобилизации получили неоднозначную информацию.В ХМАО, ЯНАО и Пермском крае заявления о завершении частичной мобилизации делали ещё до объявления об окончании мероприятий на федеральном уровне.