Более 270 спецмашин вступили в борьбу с последствия снегопада в Свердловской области

«Для того, чтобы трассы не были скользкими, израсходовано 36 тонн пескосоляной смеси и шесть тонн песка. Снегоуборочные машины продолжат непрерывно работать до полной расчистки проезжей части», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости