Более 270 спецмашин вступили в борьбу с последствия снегопада в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На дороги Свердловской области выехали более 270 единиц дорожной техники для ликвидации последствий снегопада, сообщает департамент информационной политики региона.
В столице Урала в это время продолжают борьбу со снегом около 150 спецмашин и 350 дорожных рабочий, заявляет пресс-служба адмнистрации Екатеринбурга. Ночью на дорогах города работало 175 единиц техники и порядка 100 рабочих.
Напомним, что этим утром из-за снегопада на 85-м километре подъездной дороги к Екатеринбургу перевернулся пассажирский автобус. В результате пострадали 13 человек.
«Для того, чтобы трассы не были скользкими, израсходовано 36 тонн пескосоляной смеси и шесть тонн песка. Снегоуборочные машины продолжат непрерывно работать до полной расчистки проезжей части», – рассказали в ведомстве.
В столице Урала в это время продолжают борьбу со снегом около 150 спецмашин и 350 дорожных рабочий, заявляет пресс-служба адмнистрации Екатеринбурга. Ночью на дорогах города работало 175 единиц техники и порядка 100 рабочих.
Напомним, что этим утром из-за снегопада на 85-м километре подъездной дороги к Екатеринбургу перевернулся пассажирский автобус. В результате пострадали 13 человек.
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